Cum vor avea loc alegerile in pandemie: In sala de vot vor intra maximum cinci persoane. Alegatorul isi lipeste singur timbrul cu mentiunea "votat"

Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de paza care insotesc urna speciala nu vor intra in locuinta in care se afla alegatorul si vor realiza toate formalitatile la intrarea in aceasta, asigurand o distanta de minimum un metru fata de alegator, conform hotararii de guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie.