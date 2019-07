Cum vor fi obligați copiii și nepoții sa iși intrețina parinții. Legea recunoștinței, in dezbatere in Parlament

Zeci de parlamentari au inițiat la Senat Legea recunoștinței, care reglementează exclusiv raporturile juridice, morale şi materiale între rudele în linie dreaptă, respectiv între copii şi părinţi, copii şi bunici, copii şi străbunici din aceeaşi familie, drepturile şi obligaţiile de întreţinere reciproce. Argumentele noului act normativ țin de “abandonul emoțional” în care se află, de The post Cum vor fi obligați copiii și nepoții să își întrețină părinții. Legea recunoștinței, în dezbatere în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.