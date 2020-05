Cum vor incheia profesorii situația elevilor pentru anul școlar in curs

Ministrul educației, Monica Anisie, a explicat cum vor încheia profesorii situația elevilor, pentru anul școlar în curs. Ministrul a precizat că media de pe primul semestru devine medie anuală, în cazul elevilor care nu au participat la cursurile online. „Dacă elevul nu a avut nicio notă și nu a participat la lecțiile online, media de […] The post Cum vor încheia profesorii situația elevilor pentru anul școlar în curs appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.