Cum vor liberalii sa combata analfabetismul funcțional

Primul pas care se poate face pentru combaterea analfabetismului funcțional este adoptarea legii care face din anul 2020 - Anul Promovării Lecturii în România, cu implicarea reală, deplină a Guvernului, cu campanii de încurajare a lecturii prin spoturi TV, cu asigurarea de cărți pentru copii și aducerea la zi a bibliotecilor școlare, a propus deputatul PNL Ovidiu Raețchi.

Vezi și: VIDEO Imaginile care fac ÎNCONJURUL mapamondului: Momentul în care Regina Elisabeta a II-a vorbește cu Carmen Iohannis

“Când am depus în Parlament "Pactul pentru Carte" - pachetul legislativ menit să dubleze consumul de carte în Romania în următorii ani - am avut în vedere tocmai problema analfabetismului funcțional. În secolul al XIX-lea, reformele lui Spiru Haret au țintit problema analfabetismului propriu-zis, reușind să îl reducă rapid la jumătate prin extinderea sistemului de educație. Azi, pentru a combate analfabetismul funcțional, sunt necesare măsuri proactive, care vizează, între altele, relația directă a copiilor și tinerilor cu cartea. E suficient să observăm câți dintre români, pe toate categoriile de vârstă, folosesc o bibliotecă publică și câte carți citim în medie pe an pentru a avea răspunsuri relevante pentru problema analfabetismului funcțional. Acesta dispare în momentul în care copilul stabilește o relație personală cu o carte - vrea să o citească, o caută în librărie, are o opinie personală despre ea. Primul pas pe care îl putem face chiar în următoarele săptămâni este adoptarea legii care face din anul 2020 - Anul Promovării Lecturii în România, cu implicarea reală, deplină a Guvernului (nu cum s-a întâmplat cu Anul Cărții 2019 în regimul Viorica Dăncilă), cu campanii de încurajare a lecturii prin spoturi TV, cu asigurarea de cărți pentru copii și aducerea la zi a bibliotecilor școlare. Cel mai eficient sistem de educație din lume este un om care iubește cărțile - și cum ajungem în acel punct trebuie să reprezinte întrebarea cheie de la care pleacă orice reformă a educației”, a scris deputatul PNL Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.