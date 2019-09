Cum vrea Apple TV sa atraga regizori si producatori importanti pentru filme - Clientii pot plati si de doua ori pentru acelasi continut

Apple intenţionează să difuzeze producţiile sale de filme mai întâi în cinematografe, timp de mai multe săptămâni, înainte ca acestea să fie disponibile în serviciul de streaming TV, a relatat Wall Street Journal, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.

Surse citate de publicaţie au spus că prin intermediul unor acorduri în acest sens Apple speră să atragă mai uşor regizori şi producători importanţi.

Între producţiile importante care vor fi lansate la jumătatea anului 2020 se află şi filmul “On the Rocks” al Sofiei Coppola, care îl are în distribuţie pe actorul Bill Murray, realizat în parteneriat cu A24, producătorul “Moonlight”.

Apple, nou intrată în războiul streamingului TV, intenţionează să lanseze Apple TV+ pe 1 noiembrie, pentru 5 dolari pe lună, serviciul urmând să concureze cu rivali precum Netflix şi Disney+, al grupului Walt Disney.

Ambele companii concurente au biblioteci vaste şi ani de experienţă în producţii de succes, dar au abordări diferite pentru modul în care lansează conţinutul.

Anul trecut, Netflix a început să lanseze filme originale precum ”Roma”, “Bird Box” şi “The Ballad of Buster Scruggs” cu o prezenţă limitată în cinematografe, înainte de a fi disponibile prin serviciul de streaming.

Netflix nu a reuşit să ajungă la un acord cu marile lanţuri de cinematografe, care ar prefera ca filme precum “The Irishman”, regizat de Martin Scorsese, să fie difuzate în sălile de cinema timp de luni de zile, înainte de a fi disponibile online.

Într-o victorie pentru Netflix şi alte servicii de streaming, Academy of Motion Picture Arts and Sciences a votat în acest an să nu schimbe regulile referitoare la obligativitatea ca peliculele nominalizate la Oscar să fie difuzate în cinematografe o perioadă minimă de timp.

Unii regizori cunoscuţi au obiectat faţă de ideea ca filmele să fie văzute mai mult pe ecrane mici, iar strategia Apple ar putea să ajute compania să concureze cu studiourile de la Hollywood pentru atragerea de talente.

Apple cheltuieşte în acest an 2 miliarde de dolari pentru conţinut original, dar este cu mult în urma Netflix, care a anunţat un buget de 10 miliarde de dolari pentru conţinut şi 151 de milioane de abonaţi contra cost.

Apple nu a răspuns solicitărilor de informaţii.