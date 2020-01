Cum vrea ministrul Predoiu sa combata traficul de minori: Inventarierea caselor de prostitutie din tara

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit, joi, cu Iana Matei, presedintele organizatiei Reaching Out Romania, cu care a discutat despre problema traficului de persoane din Romania, in special a traficului de minori, cauzele, modalitatile si posibilele masuri de crestere a eficientei statului roman in combaterea acestui fenomen.