Cumatrul lui Nelu Tataru, impus de verișoara ministrului ca administrator la Antibiotice SA, in ciuda opoziției acționarilor (Presa)

Cea mai recentă Adunare Generală a Acționarilor de la Antibiotice Iași a avut loc miercuri, 20 mai, după cum se precizează pe site-ul Bursei de Valori București, societatea fiind una listată. La AGA au participat acționari reprezentând 72,6610% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numarul total de drepturi de vot. Acționarul majoritar al Antibiotice […] The post Cumătrul lui Nelu Tătaru, impus de verișoara ministrului ca administrator la Antibiotice SA, în ciuda opoziției acționarilor (Presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.