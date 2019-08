Cumpanașu: 100% candidez independent la prezidențiale / Sloganul de campanie + mesaj pentru cei care-l acuza ca 'se urca pe cadavrul Alexandrei'

Unchiul Alexandrei a anunțat vineri seară la Antena 3 că intră „100% sigur” în cursa pentru prezidențiale și mai are un singur „hop administrativ”, să strângă în câteva zile cele 200.000 de semnături necesare unei candidaturi independente. Sloganul său va fi „Lupt cu Mafia”. El a spus că nu se „urcă pe cadavrul Alexandrei” și le-a transmis celor care-l acuză de acest lucru că doar familia fetei are dreptul să facă această judecată.

„Sunt 100% sigur sa candidez daca voi avea cele 200.000 de semnaturi pana pe 22 septembrie. Este o decizie luata si adunam semnaturi. Misiunea este aproape imposibila pentru ca nu am partid in spate, sunt o persoana cu un telefon, pe Facebook. Din punct de vedere al deciziei nu mai am nicun hop, mai am un hop administrativ”, a zis Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

El a spus anterior la Antena 3 că sloganul său de campanie este „Lupt cu Mafia”. „O Romanie fara clanuri si fara mafie e ce imi doresc”, a adăugat unchiul Alexandrei. Acesta a adăugat că va merge la dezbateri cu ceilalți concurenți la prezidențiale.

Întrebat ce le spune celor care susțin că „se urcă pe cadavrul Alexandrei” prin candidatura la prezidențiale, Cumpănașu a zis:

„Singurii în măsură să măsoare dacă ce fac eu acum, dacă această intrare a mea în cursă, afectează memoria Alexandrei, sunt părinții. Tot felul de personaje dubioase nu sunt în măsură să o facă. Am avut înainte o discuție cu părinții. Și mama și tatăl, mi-au spus 'Sandule, în niciun caz nu se poate vorbi de folosirea copilului nostru pentru o campanie pe care o duci pentru o țară întreagă. Dacă nu erai, nu am fi aflat nici 5% din ce s-a întâmplat cu fata noastră'”. Nu voi i-ați dat naștere Alexandrei, nu voi, ticăloșilor, aveți dreptul să puneți întrebări. Cei care au dreptul sunt doar părinții acestui copil”, a zis Cumpănașu.

