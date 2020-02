Cumpanașu a 'explodat' dupa ce romanii au inceput sa goleasca rafturile magazinelor: 'Baaa, lasațiiii faina in magazin!'

De teama coronavirusului, românii au luat cu asalt rafturile magazinelor! Alexandru Cumpănașu, fost candidat la prezidențiale, a răbufnit cerându-le românilor să se oprească din această isterie.

S-a găsit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirmă faptul că dă rezultate

„Fratilor, au innebunit romanii!

Opriti-va, fratilorrrrr‼ Nu mai dati buzna de nebuni in magazine si peste tot sa va luati provizii pt 5 ani! Suntem in filmele cu ZOMBI⁉️⁉️ Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus clar: NU este un virus cu mult mai periculos decat gripa obisnuita‼‼‼ Ati innebunit de tot⁉️

M-am dus in magazin sa cumpar ulei. De unde? Zahar, faina - NIMIC! faceti- va naibii si buncare daca tot v-ati apucat si va luati dupa propaganda! Baaaa, lasatiiii faina in magazin! Mai sunt oameni normali care au nevoie de ea‼ Nu este EBOLA‼ Sa-l vedeti pe asta cu masca de gaze pe fata‼ Fratilor, acum inteleg si eu foarte bine rezultatul alegerilor‼

P.S.: Fotografiile sunt facute de mine sau prieteni de-ai mei‼ cat se poate de reale‼

Dacă, Doamne fereste moare vreun pacient ce mai faceti⁉️ Confiscați tirurile cu alimente‼⁉️”, scrie Cumpănașu pe Facebook, adăugând câteva fotografii din supermarketurile românești.