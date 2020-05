Cumpanașu, catre Ludovic Orban: 'Cer de urgența Parlamentului și Curții Constituționale sa constate daca mai sunteți apt sau nu pentru a conduce Guvernul'

Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, a reacționat, pe Facebook, după ce premierul Ludovic Orban a spus că CNMR nu ar trebui să participe la elaborarea acordului de parteneriat cu UE. ”Cer de urgență Parlamentului și Curții Constituționale să constate dacă mai sunteți apt sau nu pentru a conduce Guvernul”, a anunțat liderul CNMR.

Ludovic Orban a declarat luni seara că va fi revizuită componenţa comitetelor consultative care participă la pregătirea acordului de parteneriat cu UE pentru viitorul exerciţiu financiar multianual şi a opinat că organizaţia lui Alexandru Cumpănaşu nu ar trebui să participe la elaborarea acestui acord.

"Dacă nu ar fi ras, ar fi sigur de plâns‼️ Răspuns clar față de reacția lui Ludovic Orban cu privire la CNMR:

'Domnule Prim-ministru, vă apropiați tot mai mult de o abordare de tip fascist sau în cel mai bun caz de un ridicol absolut. În 30 de ani eu nu am mai văzut așa ceva. Înțeleg că sunteți confuz în mare parte din timpul petrecut la Guvern, dar acum ați întrecut orice limită posibilă a perversității politice: Dumneavoastră, cu mânuța dumneavoastră, ați semnat decizia de constituire a vestitului Comitet care, dacă nu ar existat persoana mea, nici nu s-ar fi auzit vreodată de el. Faptul că duceți un război personal și politic împotriva mea pot să înțeleg, dar să vă luați de o structură care a schimbat România cum nu ați reușit dumneavoastră ca lider al opoziției este altceva. Faptul că jigniți oameni și organizații cu un prestigiu ireproșabil este halucinant. Vă rog să vă reveniți din răutatea de tip legionar. Dacă pe mine m-ați atacat și persecutat permanent, nu vă admit să jigniți CNMR și oamenii din interior. Încetați să jigniți personalități care și-au oferit expertiza la NASA, la cele mai mari universități din lume, pe directorul Laserului de la Măgurele pe care l-am salvat de la distrugere luptându-ne cu PSD în timp ce dumneavoastră nu ați rostit un cuvânt ca lider al opoziției de atunci, mari oameni de cultură sau istorici de calibrul lui Florian Bichir și nu numai, generali și reprezentanți ai armatei române care au apărat România când dumneavoastră erați la genunchiul broaștei, academicieni și reprezentanți ai mediului de afaceri care aduc plus valoare cât toate multinaționalele pe care le protejați la un loc. Teatrul ieftin de aseară nu caracterizează PNL, ci mai degrabă un oligarh rus. Nu am reacționat și nu m-am victimizat la nenumăratele abuzuri asupra mea de când ați luat puterea, dar până aici, până la CNMR. Cum puteți declara senin sau senil ca nu știți ce ați semnat? Asta este dovada grosolană a modului în care guvernați țara. Păi mâine descoperă presa neaservită altă decizie a dumneavoastră. Pe cine veți mai da vina? Pe omul de serviciu de la Guvern?! Pentru mine declarația dumneavoastră halucinantă îmi arată câteva lucruri clare:

1. Nu știți să respectați adevăratele valori ale acestei națiuni pe care le-ați jignit și desconsiderat.

2. Vă doriți o armată de “yesmeni” și care să vă pupe tălpile în structuri care împart banii europeni.

3. Nu aveți discernământ în conducerea Guvernului, altfel nu puteți da asemenea răspuns halucinant: “am semnat, dar nu știu ce”. Vă aduc aminte că aveți la Guvern o armată de funcționari care au obligația să vă informeze. Ba chiar aveți SRI și alte servicii. Dacă era vreo problemă cu expertiza CNMR, vă asigur ca erați atenționat.

4. Nu am cerut noi să fim parte, ci DUMNEAVOASTRĂ ca Premier. Este de cascadorii râsului aproape. Eu am aflat abia zilele trecute, deși ați semnat decizia de pe 27 aprilie;

5. Organizațiile lui Soros în România, dintre care pe reprezentanții câtorva i-ați promovat și în Guvern și în partid sărind peste vechii membrii, s-au simțit ofensate și deranjate că nu erau incluse.

6. Vă este teribil de frică de "prietenul de altădată" Cumpănașu la acea masă pentru că știți și dumneavoastră capacitatea și expertiza mea în multe domenii asupra cărora mi-ați cerut părerea când erați în opoziție. Vreți împreună cu o GAȘCĂ proprie să decideți netransparent ce se vă face cu alocarea 2021-2027, așa cum ați făcut și în aceasta PANDEMIE.

7. Sunteți de râs prin afirmațiile făcute: vrem oameni cu expertiză și nu am știut ce am semnat. Păi noi, CNMR am salvat Laserul de la Măgurele cu care vă lăudați acum, deși atunci ați tăcut complice cu ministrul PSD al cercetării. Dumneavoastră ca lider PNL ați cerut ajutorul meu și al CNMR cât ați fost în opoziție în mai multe rânduri. Iar dacă veți avea tupeul să infirmați voi face proba.

8. Sunteți pe final de mandat și încercați să aduceți teme false în speranța că românii nu vă vor mai urî atât de tare pentru ce ați făcut cu țara în această pandemie. Eu și CNMR avem expertiză și dintr-un comitet consultativ sau din afara lui. Oamenii de știință, experții în economie, justiție, apărare, mediul de afaceri nu sunt la mâna unui om care nu a construit nimic pe unde a fost PUS și nu ales.

9. Vă aduc aminte și voi proba de veți nega că noi, CNMR și eu în mod special, am determinat schimbarea legislației privind fondurile europene astfel încât astăzi sunt maxim 30 de zile pentru rambursare și nu luni de zile cum erau înainte. Tot noi am audiat în Parlament în parteneriat cu grupul PNL ministrul USR al fondurilor europene, al energiei. Aveți memorie tare scurtă.

10. Tot NOI, CNMR am fost partenerul de dialog al PNL condus de domnul Blaga și doamna Gorghiu. Sau ați uitat?

11. Tot NOI, CNMR, am fost partenerii dumneavoastră de dialog în opoziție pe problematica fondurilor europene, cercetare, sănătate, etc. Iar ați uitat? Sau vreți să punem proba afirmațiilor dumneavoastră de atunci despre CNMR?

12. Am construit și negociat Statutul Cercetătorului care a schimbat total cercetarea românească;

13. Tot NOI, CNMR am negociat creșterea salariilor cercetătorilor cu până la 50 euro/oră pentru a-i opri să plece din țară.

14. Tot NOI, CNMR, nu am ținut cont de culoarea politică și am furnizat expertiza Guvernelor care cultiva incompetența. Vă aduc aminte că aveți Consilier de Stat al Primului Ministru pe un fost președinte CNMR de filiala la București. Mai mult decât atât, parlamentari PNL au fost vicepreședinți CNMR până le-ați ORDONAT să iasă. Am cooptat experți din toate zonele ideologice și politice. Sau asta este problema?

15. Haosul administrării pandemiei, în care nu ați adus nici o soluție pentru oameni, ci doar TEROARE și suferință îmi arată că aveți mare nevoie de consiliere și nu de papagali aplaudaci. România vă întra în colaps economic și social și riscați să fiți fugărit din Palatul Victoria.

16. Hartuirea familiei mele și a mea de un om care are mai multe fete este un fapt grav. Și voi face curând dovadă că ați ascuns ADEVĂRUL despre aceasta pandemie și că nu ați făcut ce trebuia. Și ceea ce experții v-au atenționat să faceți.

17. Ați fost cercetat și trimis în judecată de DNA și v-ați păstrat demnitățile urlând cât de nenorocit este STATUL DE DREPT. Să înțeleg că acum este bun? V-ați pus în sfârșit oamenii dumneavoastră care să îi hărțuiască pe cei care nu vă cântă în strună de când ați ajuns la Palatul Victoria?

18. Accept în orice clipă o confruntare pe orice domeniu sau pe toate cu dumneavoastră, un premier eșuat cu influențe bizantine.

19. CNMR nu este de vânzare și nici sclavul lui SOROS în România, precum unii dintre colegii dumneavoastră. Noi suntem patrioți și naționaliști, nu trădători de neam în beneficiul altora. Vedeți ce mai semnați până plecați. Să nu care cumva să ne vindeți pe toți și "să nu știți".

20. Vă contraziceți singur: ba aveți nevoie de experiența unor oameni care să știe ce înseamnă fondurile UE, ba a celor care nu știu. Vă informez domnule premier că TOȚI cei de pe acea lista au consumat fonduri europene și mulți dintre cei pe care îi veți adăuga. De fapt, v-au presat diverși lideri din societatea civilă apropiați de Soros să dați înapoi. Dar pe noi ne-ați întrebat inițial dacă vrem?

21. După remarcile la limita inconștienței de aseară, vă anunț că eu, Alexandru Cumpănașu, nu doresc să vă validez prin prezența și încrederea MEA intrând într-un comitet care se pare că se vrea unul de mântuială. În schimb, le voi cere tuturor colegilor din CNMR să nu vă lase să vă bateți joc de banii europeni și să participe dânșii la aceste întâlniri și să PREZINTE POPORULUI ce decizii se iau.

22. Această atitudine bizară și inconștientă în aceasta perioadă a crizei ce vă urma de a nu accepta solidaritatea și opinia tuturor ne arată că sunteți prizonierul unor mentalități învechite și a unei atitudini revanșarde pentru că am ÎNDRĂZNIT să candidez și să ofer românilor soluții, să le arat fața hidoasă a celor pe care i-ați numit dumneavoastră în funcții la DIICOT, la poliția Caracal, etc.

23. Vă asigur că spre deosebire de dumneavoastră, mie nu îmi este teamă de persecuție și războaie. Iar SECTANȚII din jurul dumneavoastră care m-au persecutat în această perioadă vor plăti pentru calvarul prin care a trecut familia mea. Dar roata este rotundă .....

24. Nu mă voi opri să limitez vânzarea pe bucăți a României așa cum mi-ați declarat mie în particular când mi-ați explicat că „nu se poate Alex fără UDMR, am nevoie de ei" la condiția CNMR de a nu accepta la guvernare UDMR. Așa cum nu mă voi opri din promovarea de soluții pentru România care să limiteze HAOSUL și DEZASTRUL ce vă urma după incompetența de care ați dat dovadă în perioada acestei PANDEMII și a ABUZULUI DE PUTERE.

25. Însă toate până la CNMR, la munca voluntară a oamenilor din interior. Cu mine accept războaie, dar nu cu CNMR. Influența și șantajul dumneavoastră la adresa a o parte din membrii care au cedat pentru apărarea unor interese personale și v-au făcut jocul arată ce înseamnă să dai putere unui lider inconștient.

26. Folosirea poliției și parchetului împotriva mea și a apropiaților în cel mai ridicol mod posibil nu m-a intimidat, nu m-a făcut să tac, dimpotrivă m-a înverșunat. Vă anunț că nu toți procurorii și polițiștii au ascultat întocmai ORDINELE transmise. Mai sunt oameni cu caracter care și-au cerut chiar scuze pentru presiunea la care i-ați supus pentru a-mi face rău. Iar alții s-au purtat corect și decent în ciuda cozilor de topor pe care le-ați folosit.

27. Necerând eu în calitate de președinte ca CNMR să fie inclusă în acest mecanism, sunteți ridicol și ar trebui să vă dați demisia pentru explicațiile halucinante date ieri. Dar vă garantez că așa cum am vegheat ca Guvernul "tehnocrat" să nu privatizeze energia, guvernul PSD să nu TRAFICHEZE - Laserul de la Măgurele în timp ce dumneavoastră erați pe blat și înțelegeri cu toții, așa vom veghea și la nenorocirile pe care dumneavoastră le produceți în fiecare zi și mai ales în criza care vă urma.

28. Ați fabricat această știre falsă, repet noi nefiind înștiințați că DUMNEAVOASTRĂ ne-ați inclus în acel comitet. Am aflat din presa pentru că așa ați vrut. Presa, "prietena" dumneavoastră, a lansat aceste zvonuri ciudate pe care le-am estompat imediat cu singurul scop de a lovi în CNMR. Vă anunț că presiunile la care îi supuneți pe diverși membri încă din campania electorală este uriașă și nu mă aștept ca toți să aibă coloana vertebrală. Dar rămânem mulți drepți care se vor opune politicii antinaționale pe care o mai duceți pentru o scurtă perioadă de timp.

29. Fac în același timp apel la liberalii adevărați din PNL, dați la o parte de clica din jurul dumneavoastră, să își păstreze rațiunea și să privească viitorul României și nu în lider trecător și AMNEZIC.

30. Dacă vă închipuiți că ați cumpărat cu bani presa întreaga vă înșelați. Veți vedea în perioada următoare că presa vă urma sentimentele poporului sătul de izolare fără soluții, fără perspective, fără viitor. Iar din acest moment vă garantez că las diplomația la o parte și voi lovi puternic când veți mai pune câte un sclav să-mi facă rău.

31. Declarația de aseară vă califica pentru ABUZ ÎN SERVICIU și incapacitatea ocupării funcției publice. Cer de urgență Parlamentului și Curții Constituționale să constate în urma acestei declarații dacă mai sunteți apt sau nu pentru a conduce Guvernul. Iar pe funcționarii aserviți îi avertizez că până azi am trecut cu vederea șicanele, atacurile, șantajul, amenințările. Dar dacă un singur drept îmi vă mai fi încălcat, vor răspunde penal.

32. Ultimul punct este în nume personal: "DA, spre disperarea TA și a sistemului pe care îl patronezi temporar voi continua să lupt pentru Alexandra și împotriva minciunilor voastre și acoperirii interlopilor din întreaga țară. DA, spre disperarea TA voi contesta certificatul de deces eliberat în fals de INML. Îți înțeleg teama și servilismul față de cei care te țin în lanț din DIICOT. Dar nu mă confunda cu tine. Tu ai propus-o pe Hosu la DIICOT și crezi ca ești inamovibil. Te înșeli!'", a scris Alexandru Cumpănașu.