Cumpanașu ii mulțumește lui Predoiu pentru atitudinea din prima conferința de presa: 'Il voi susține total daca va duce aceasta batalie...'

Alexandru Cumpănașu îi mulțumește public ministrului Justiției Cătălin Predoiu pentru atitudinea și poziția luată în prima conferință de presă.

„Dragi prieteni, ii multumesc lui Catalin Predoiu pentru atitudinea si pozitia luata in prima conferinta de presa. Chiar daca ministrul justitiei nu are foarte multe parghii semnalul public este foarte important. Mesajele domnului Predoiu coincid in mod firesc cu lupta pe care eu si romanii (victime ale sistemului si nu numai) ne-am angajat sa o ducem impotriva crimei organizate. Am avut acum o discutie cu dansul si ne vom vedea in viitorul apropiat. Il stiu insa de mult timp pe Catalin Predoiu si stiu ca este un om ambitios, hotarat si respectat. Sper sa poata face mai multe pe viitor pentru ca umilintele pe care le suportam astazi din partea infractorilor din sistem sau din afara sa inceteze. Il voi sustine TOTAL daca va duce aceasta batalie impotriva crimei organizate, rapirilor, coruptiei, oamenilor de rea credinta din sistem. Nu este singur ci cu multi oameni alaturi”, scrie Cumpănașu pe Facebook.