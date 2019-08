Cumpanasu dezvaluie ca Interpol le cauta pe Luiza si Alexandra in Italia

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, susţine că are informaţii potrivit cărora Interpolul le caută pe Luiza şi Alexandra în Italia. El a afirmat la Antena 3 că anchetatorii ar avea informaţii care conduc spre un grup organizat din care ar fi făcut parte şi Gheorghe Dincă şi care acţionează în Italia. “Există mai multe piste The post Cumpănaşu dezvăluie că Interpol le caută pe Luiza şi Alexandra în Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.