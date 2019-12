Cumpanasu nu are liniste de sarbatori - Ce activitati ale DIICOT in dosarul Caracal ii macina gandurile inainte de Craciun

"Dragi prieteni, o zi grea:", îşi începe fostul candidat la prezidenţiale, Alexandru Cumpănașu, o postare recentă de pe o pagină a unei reţele de socializare.

"Chemarea de catre procurorii DIICOT a lui Teo si Nelu pentru a ridica Actul Constatare de Deces. Concluzie: Am refuzat. S-a întocmit proces verbal de refuz. Probele sunt inexistente. Umilința rămâne. Nu o vor uita si nu o voi uita niciodată. Sa te cheme sa confirmi moartea copilului tău de Crăciun?!...Teodora i-a transmis unui procuror: Si dacă peste 6 luni apare Alexandra ce faceți domnule procuror? A rămas încurcat...", se vaită fostul candidat.

El continuă cu presupusa citare la sediul Direcţiei pentru audieri invocând faptul că citarea sa ca martor ar reprezenta un precedent al sistemului judiciar.

"Invitarea mea ca martor la DIICOT la mai bine de 2 luni de la solicitarea depusa de mine...precedent in sistemul judiciar. Daca tot m-au chemat in bataie de joc la finalul dosarului le-am spus destule: ce politicieni il protejează pe Dincă, anturajul "select" al lui Dincă la nivelul județului Olt înainte după 1989, incompatibilitatea unuia din procurorii de caz care a fost subordonatul politic al unuia dintre cei care trebuiau audiati in dosar si...evident...nu a fost, detalii despre 3 persoane care au filat-o pe Alexandra si neinvestigate, multitudinea de apeluri dintre unul din vecinii familiei mele si Gheorghe Dincă care nu a părut deloc suspecta procurorilor (desi sta la cateva case mai incolo...), detalii despte familia Dinca....si multe altele!!!", scrie acesta.

În finalul postării acesta transmite un mesaj direcţionat. "Crăciun Fericit procurori DIICOT de caz. Vouă şi copiilor voștri care se afla în siguranță!", se arată pe pagina acestuia.