Cumparatorul ArcelorMittal Galați achiziționeaza o companie americana

Liberty Steel, companie deținută de Sanjeev Gupta, parte a gigantului mondial GFG Alliance, și-a extins marți prezența pe piața americană a produselor din oțel, odată cu achiziționarea Johnstown Wire Technologies (JWT) din Johnstown, Pennsylvania, cel mai mare producător de carbon și aliaj de sârmă potrivit mediafax.

Achiziția de la firma de investiții private Aterian Investment Partners a fost finanțată prin fonduri de capital de grup și împrumuturi de la PNC Business Credit și îi oferă companiei Liberty o capacitate importantă de a produce o gamă de produse din carbon și aliaje de sârmă de înaltă calitate pentru mai multe piețe, printre care infrastructura, industria auto, furnizorii de utilități și sectorul de consum.

Fabrica din Johnstown cu un randament crescut de producție și cu un efectiv de 250 de angajați, va întregi operațiunile de topire și laminare pe care Liberty le deține în Georgetown, Carolina de Sud și Peoria, Illinois. Împreună cu uzina de procesare a deșeurilor metalice din Tampa, Florida, va cuprinde întregul lanț valoric al pieței oțelului din SUA..

Anunțul marchează un alt pas important al Liberty pentru îndeplinirea obiectivului său de a deveni rapid un lider de piață în sectorul sârmei din SUA.

Spațiul pe care este amplasată uzina Johnstown are o suprafață de 60.000 de metri pătrați, o istorie de peste 100 de ani de înalte standarde în producția de oțel, și un jucător cheie aflat în top 3 companii cu capacitate de producție capabile să ofere materia primă necesară pentru modernizarea infrastructurii îmbătrânite a Statelor Unite ale Americii - CHQ, electro-galvanizat, aluminizat și fire de sârmă. JWT deține în prezent poziția de lider de piață în sectoarele de electro-galvanizare și aluminizare.

Întrucât peste jumătate din producția JWT este vândută pe piața transporturilor, Liberty își dorește, de asemenea, să valorifice creșterea continuă a producției de vehicule din SUA.

Liberty a intrat pe piața din SUA în 2017 prin achiziționarea fabricii deținute de ArcelorMittal din Georgetown, urmată de achiziționarea în 2018 a Keystone Consolidated Industries, inclusiv fabrica principală din Peoria.

GFG Alliance are sediul central la Londra și este un grup internațional de companii fondate și conduse de familia britanică Gupta. GFG Alliance are o cifră de afaceri anuală de peste 15 miliarde de dolari și 15.000 de angajați. Grupul are mai multe linii de business în industrii precum energie, metalurgie, inginerie, resurse naturale și servicii financiare, toate unite de o strategie de business comună.