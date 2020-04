Cunoscuta actrita din pelicula Bond-Goldfinger, a murit la 94 de ani - A jucat alaturi de Sean Connerry

Actriţa britanică Honor Blackman, cunoscută pentru interpretările din "Goldfinger" şi "The Avengers", a murit la vârsta de 94 de ani, a anunţat familia sa, potrivit Reuters şi Press Association, citate de Agerpres.

Actriţa a cunoscut celebritatea internaţională la vârsta de 38 de ani, în rolul lui Pussy Galore din filmul din seria Bond "Goldfinger" (1964), alături de Sean Connery.

Citește și: VIDEO Cum să îţi faci acasă o mască de protecţie împotriva COVID-19



Honor a murit din cauze naturale la casa ei din Lewes, comitatul Sussex, înconjurată de familie, a precizat aceasta din urmă într-o declaraţie făcută publicaţiei The Guardian.



Blackman este cunoscută şi pentru interpretarea personajului Cathy Gale din serialul de spionaj 'The Avengers"(1961), a răzbunătoarei zeiţe Hera în "Jason And The Argonauts" (1963), şi a Laurei West din serialul "The Upper Hand".