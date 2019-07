Cunoscuta Minodora NU se imbraca niciodata in costum de baie! Iata de ce

Minodora google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Petrece aproape toata vara la mare, acolo unde canta in fiecare zi, dar nu merge niciodata la plaja! Minodora refuza sa se dezbrace pe plaja, atunci cand se afla pe litoralul romanesc. Vedeta poarta mereu pantaloni scurti si tricou. Minodora sustine ca nu are o silueta de vis si nu vrea ca oamenii sa o critice. Ori de cate ori are ocazia, prefera sa mearga intr-o vacanta departe de Romania, acolo unde are curaj sa isi arate trupul in costum de baie. "Eu nu dezbrac. Vine lumea sa face poze, am celulita pe picioare. Decat asa, mai bine stau acasa. Ma duc pe bloc, fac o plaja frumoasa. Evit niste situatii care m-ar afecta emotional. N-ai cum sa nu iti pese. Oamenii nu inteleg. Vin sa facem poze. Nu r ...