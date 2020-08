Cunoscutul bucatar Adi Hadean a IZBUCNIT la adresa aplicațiilor de livrare de mancare: Servim NUTREȚ

Cunoscutul bucătar Adi Hădean a izbucnit la adresa aplicațiilor care livrează mâncare la domiciliu. Hădean spune că românii au ajuns să mănânce nutreț, din comoditate.

„Gura bate guru. Serios. În sensul în care-i greu să înveţi pe cineva cât e flămând, şi de 100 de ori mai greu să înveţi pe cineva care-i sătul. Asta am observat pe pielea mea, motiv pentru care încerc să mă ţin mereu între ele, nici sătul, nici prea flămând, doar cât să am destulă atenţie liberă de instinctul de supravieţuire. Ceea ce-i tot mai rar în lumea noastră guvernată de lene, de lipsa asumării statutului de om, de frici desenate-n tuşe tot mai groase şi mai stridente. Cum am ajuns aici? Posibil şi din cauza aplicaţiilor care mijlocesc vânzarea mâncării.

Imediat după declanşarea pandemiei, oamenii orientaţi au început să se orienteze şi mai bine, şi mai intens, şi mai aplicat. Cine a simţit-o cu cenţii din măşti a câştigat frumos, cine a simţit-o cu dolarii din mănuşi şi dezinfectanţi, a câştigat frumos. Cine a simţit că oamenii ar da oricât de puţin să mănânce căcaturi în vreme ce alţii ar da oricât de mult ca să le vândă, a investit masiv în aplicaţii de livrat mâncare. Care nu-s rele, în sine, dar care, suprapuse peste tot ce înseamnă societatea modernă cunoscută de noi, transformă omenirea încet, dar sigur, într-o mare de guri alimentate la buton. În doar doi ani, chiar cu acceleraţia la podea în anul acesta, omenirea a ajuns în locul în care peste jumătate din mâncarea făcută în restaurante e consumată acasă (peste 80% în USA, conform NY Times, cu Europa gonind tare să prindă din urmă şi cu Asia la o lungime de cal în spate). Ce e rău în a mânca acasă? Nimic, desigur, mai ales dacă mănânci ce ai gătit tu. Nu-i rău nici să mânânci mâncare comandată/livrată sau take-away, dacă poţi face asta în mod conştient. Ceea ce se întâmplă tot mai puţin, judecând după cursa nebună a aplicaţiilor care se întrec să livreze mai repede, mai ieftin. Apeşi un buton şi capeţi în schimb promisiunea că într-o oră vei mânca mâncare caldă. Da’ eu nu aş mai numi-o mâncare. Aş numi-o nutreţ livrabil, cu tot respectul pentru nutreţ”, scrie Hădean pe Facebook.