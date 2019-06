Cununie inedita la Constanta. Nuntasii au purtat ii!: S-a casatorit Florin Batarlau, fost boxer si antrenor. Cavalerul de onoare, sportiv din SUA (galerie foto)

„Vom fi cu toată inima lângă voi!”

Mireasa, adusă pe motocicletă

, fost boxer şi antrenor, şi aleasa inimii sale,, au făcut pasul cel mare în viaţă, devenind soţ şi soţie, după ce au spus „Da!“ în faţa ofiţerului de Stare Civilă de la Constanţa. Florin şi Ioana Manuela au avut alături şi reprezentanţi ai lumii boxului românesc, iar cununia a fost una aparte.Interesant e că atât Florin, cât şi soţia sa nu sunt din Constanţa, el e originar din Bacău, iar ea din Timişoara, dar au ales să se stabilească în municipiul de pe litoral, în urmă cu doi ani şi jumătate, neputându-i rezista dragostei faţă de mare, litoralul plăcându-le în mod deosebit amândurora. În plus, fostul pugilist se dă în vânt după sporturile nautice şi unde altundeva să le practice mai bine în România decât pe litoral. Astfel că un băcăuan şi o timişoreancă au devenit constănţeni prin adopţie, iar, firesc, nunta lor a avut loc tot aici.Florin are 37 de ani, iar când era junior a cucerit titlul de vicecampion naţional de box. Peste ani, a devenit antrenor, iar pe timpul mandatului lui Leonard Doroftei în fruntea Federaţiei Române de Box, a fost şeful Comisiei de observatori federali a forului. Naşul de cununie al lui Florin este un alt fost boxer, Marcel Boboc, cel care, în aceeaşi perioadă când Federaţia era condusă de Leonard Doroftei, a fost membru în Biroul Federal. Naşul şi finul au avut ideea ca, la nuntă, invitaţii să aibă o ţinută specială! „Noi suntem mai naţionalişti, mai legaţi de tradiţii, iar, la eveniment, toţi invitaţii au primit cadou de la noi, să o poarte, câte o ie, piesă de eport tradiţional. A fost rugămintea noastră, un fel de dress-code al nunţii, acceptat cu plăcere de toată lumea“, a povestit Florin Băţârlău. Nuntaşii au purtat ii atât la Starea Civilă, cât şi la biserică, iar unii chiar şi la petrecerea găzduită de restaurantul „La Fontanella“ din Mamaia, unde atmosfera a fost însufleţită de Marian Hagiu.„Finule, mă bucur că, la cununia voastră, toţi ne-am simţit români. Promit că voi fi cel mai responsabil naş. Suntem şi vom fi mereu cu toată inima şi din tot sufletul lângă voi, finii noştri! Casă de piatră!”, a postat pe Facebook naşul Marcel Boboc. Alături de Florin, în acest eveniment fericit din viaţa sa, a fost prezent şi un alt fost boxer, cumătrul lui Florin, Octavian Stoica, zis „Geolgău“, o poreclă care a fost însuşită atât de bine încât i-a fost trecută lui Octavian chiar şi în carnetul de sportiv. Octavian Stoica este actualmente antrenor la CSA Steaua Bucureşti. A fost campion naţional, iar pe finalul carierei a boxat şi la profesionişti, întâlnindu-se în ring, printre alţii, şi cu Jean Paul Mendy (cel cu care s-a confruntat, în 2011, şi Lucian Bute). Nu în ultimul rând, la nunta lui Florin Băţârlău a fost prezent şi un bun prieten al acestuia din Constanţa, Marius Alexandru Mihai, fost organizator şi delegat la FC Farul. Cavaler de onoare a fost un sportiv american, Kenneth Jenkins, care a câştigat în 2017 NPC Titan Grand Prix Classic Physique. Kenneth a purtat şi el la eveniment ia românească.În afară de sporturile acvatice pe care le practică, precum kitesurfing sau wakeboarding, Florin este topit şi după motoare. De altfel, el şi-a dus mireasa la Starea Civilă pe motocicletă! De curând, a achiziţionat şi o barcă cu motor, care va primi numele „Ioana Manuela“, după soţia sa. „Bareca are şase metri, motor de 220 de cai putere, iar pe apă atinge 110 km/h. Cred că e cea mai rapidă din port“, spune Florin, care abia aşteaptă să iasă cu ea pe mare.