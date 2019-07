Cupa Romaniei, sezon 2019/2020. Vezi programul complet din turul 1

minge google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Romana de Fotbal a anuntat,astazi, programul meciurilor din faza intai nationala a Cupei Romaniei, sezonul 2019/2020. Vor evolua in aceasta faza a competitiei cele 42 de echipe castigatoare ale fazelor judetene ale Cupei si 34 de echipe care au jucat in precedenta editie a Ligii 3. Mihai Teja: Avem un meci dificil si trebuie sa fim determinati Programul complet din turul 1 AFC Viitorul Albesti (BT) – ASMS ACS Sanatatea Darabani (BT) CSO Viitorul Liteni (SV) – ACS Somuz Falticeni (SV) AS Unirea Mircesti (IS) – CSM Pascani (IS) AS Bradu Borca (NT) – ACSM Ceahlaul Piatra Neamt (NT) CSM FC Vaslui (VS) – AS Viitorul Curita (BC) AS Avantul Zarnesti (BZ) – ACS Mausoleul ...