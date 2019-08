Cuplul de tepari care terorizeaza Iasul! S-au dat mari afaceristi in domeniul imobiliar! Au furat cat i-au tinut buzunarele si au disparut!

Vladimir Apetrei si Valentin Teleman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Doi asociati in afaceri imobiliare s-au pus pe capatuit, dar prin metode aflate la limita legii, adica prin tepe • Vladimir Apetrei si Valentin Teleman inchiriau apartamente si, fara stirea proprietarilor, le subinchiriau in regim hotelier • Afacerea era garantata • Dar au inceput sa nu mai plateasca chiriile si nici sa inapoieze banii imprumutati • Vladimir Apetrei a luat 3.000 de euro de la ieseanul Gabriel Balan, proprietarul care i-a inchiriat apartamentul din Sf. Andrei • "Eu i-am inchiriat cu 300 euro pe luna. La un moment dat, nu a mai platit. Am de recuperat trei chirii. I-am imprumutat si 3.000 de euro. Am fost si am semnat contractul d ...