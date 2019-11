Cuplul momentului! Viviana Sposub de la Vorbeste Lumea se iubeste cu vedeta TV! S-au sarutat pe gura, in public

Colega Adelei Popescu si a lui Gabriel Coveseanu l-a combinat pe star-vlogerul de la “iUmor”! Viviana Sposub si noul ei iubit au oferit o lectie de tandrete intr-un mall din Bucuresti.

Viviana Sposub de la “Vorbeste lumea” se iubeste cu un vloger

Frumoasa prezentatoare a rubricii meteo de la Observator – jurnalul de stiri de la Antena 1 – a decis sa paraseasca trustul Intact. Viviana Sposub a ales… Pro TV-ul, devenind co-prezentatoare in emisiunea “Vorbeste lumea”, moderata de Cove si de Adela Popescu. Odata cu mutarea in televiziunea din Pache Protopopescu, viata sexoasei brunete pare sa fie in plina ascensiune. De putin timp, sexy-satena se pare ca l-a cucerit pe unul dintre cei mai apreciati comedianti de la noi din tara.

Viviana Sposub si Ionut Rusu, sarut ucigator

Dupa ce s-au perindat prin mai multe magazine din mall, Viviana, comediantul si mama ei s-au oprit la zona de food. Cu toate ca vedeta de la Pro TV se afla sub stricta supraveghere a mamei, aceasta nu a ezitat sa-si arate sentimentele fata de iubit. La un moment dat, Viviana si Ionut au oferit tuturor o veritabila lectie de tandrete. Cei doi s-au imbratisat patimas, iar colega lui Cove, pur si simplu, l-a sarutat ucigator pe tanarul comediat.

Viviana Sposub si-a muscat iubitul de nas

De precizat ca, nici atunci cand mama satenei parea implicata intr-o discutie cu cei doi, acestia n-au putut sa se abtina si s-au harjonit fara sa se jeneze. Ba mai mult, Viviana a surprins pe toata lumea in momentul in care l-a… muscat de nas pe Ionut Rusu. Uimit de reactie, star-vlogerul de la “iUmor nu a putut decat sa zambeasca atunci cand si-a dat seama ce iubita nebunatica are.

