Cuplul Pastrama a dat lovitura in afaceri. Cum isi rotunjesc conturile Brigitte si Florin

Daca in plan personal, lucrurile merg putin mai greoi, caci mostenitorul mult dorit se lasa asteptat, in plan profesional, Brigitte si Florin Pastrama par sa se descurce foarte bine. Cei doi soti s-au pus pe facut afaceri! Si nu orice fel de afaceri! Brighitte si alesul ei si-au facut cartier cu vile, iar pentru o casuta construita si decorata de ei, clientii trebuie sa scoata din buzunar o mica avere. Dupa ce au devenit sot si sotie, Brigitte si Florin au devenit si parteneri de afaceri. Nu au reusit sa faca un copil, inca, dar cei doi au realizat impreuna un proiect de sute de mii de euro. Mai exact, Florin Patrama a inceput lucrarile in vederea realizarii unui mini cartier cu vile in Stefanesti, ...