Cuplul venise in restaurantul de lux sa ia cina, dar femeia a inceput sa urle la chelnerita, voia sa-si bata joc de ea si sa faca sa fie concediata, dar cand a aflat cine era fata, a plecat urland de rusine! Ce facea fata acolo

chelnerita

Are mereu clientul dreptate? Faptul ca mergi intr-un restaurant iti da dreptul sa-i umilesti pe oamenii care lucreaza acolo? Sper ca nu!



Aceasta este povestea unei fete care lucra pe postul de chelnerita intr-un restaurant! Povestea a fost spusa chiar de ea, sa o ascultam:



,,Am fost norocoasa, am gasit un loc de munca intr-un restaurant scump! Desi cu urechea mea stanga nu aud prea bine, iar cu cea dreapta nu aud deloc, mi s-a dat sansa sa lucrez aici. Port un aparat auditiv, asa ca pot auzi aproape tot ce mi se spune foarte clar.



Dar intr-o zi, in restaurant, a venit sa cineze un cuplu in varsta.



Eu: Ma bucur ca ati ales restaurantul nostru! Sunteti gata sa comandati?

Sotia: Cheama-l pe administrator, ACUM!

Eu: O secunda. Poate va pot ajuta chiar eu?

Sotia: Nu!



Asa ca am fost nevoita sa merg sa-l chem pe administrator.



Administratorul: Buna seara! Cum va pot ajuta?

Sotia: De ce poarta angajatii vostri casti? Asculta muzica? Platim multi bani aici, si, crede-ma, meritam un serviciu perfect! Nu e bine!



Toti din restaurant au inghetat.



Administrator: Chelnerii nostri stiu ca nu au voie sa poarte casti. Dar daca veti observa ca cineva incalca aceasta regula, va rog sa imi spuneti. Garantez ca aceasta persoana va fi concediata!

Sotia: Va rog. Ea este!



Femeia a aratat spre mine.



Administrator: Imi pare rau. Comportamentul ei depaseste orice limita.

Sotia: Sunt de acord!

Administrator: Eu vorbeam despre dumneata! Comportamentul dumitale este inadecvat! Chelerita poarta un aparat auditiv. Va rog frumos sa parasiti acest restaurant si sa nu va mai intoarceti niciodata!



Sotul femeii enervate nu a sprijinit-o deloc. Femeia a plecat scoasa din minti din restaurant.



Eu as vrea sa imi exprim recunostinta tuturor oamenilor care m-au aparat! Multumesc!”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.