'Curațenie generala' in mediul de afaceri - Numarul firmelor radiate, nivel record pentru ultimii 10 ani. Capitala este lider detasat

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, 55.942 de firme au fost radiate în primele patru luni ale acestui an la nivel național, în creștere cu 94,3% față de perioada similară din anul precedent, arată o analiză Sierra Quadrant.

În 2018, după primele patru luni, erau 28.787 de firme radiate, cu o creștere de numai 4,94% față de anul precedent.

Dincolo de avansul PIB din statistici, economia este puternic afectată de subfinanțare și de blocajul financiar, notează analiza.

"Este cel mai mare număr de firme radiate, în primele patru luni, din 2009 şi până în prezent. Dacă trendul continuă, 2019 ar putea aduce, astfel, un număr record de firme radiate, ce ar putea trece de graniţa de 100.000 de firme", estimează experţii de la Sierra Quadrant.



Capitala este lider detaşat la firme radiate (5623), cu 1314 mai multe decât în ianuarie-aprilie 2018. Bucureştiul este urmat de Iaşi, cu 3371 de firme radiate, în creştere cu 187% faţă de primele patru luni din 2018, Maramureş, cu 2388 de firme radiate, mai multe cu 244% faţă de anul trecut, şi Bacău (2235 - 151%). La polul opus s-au aflat judeţele Ialomiţa, cu 391 radiate în primele patru luni din 2019, Tulcea (442) şi Covasna (431).



Potrivit analizei citate, în ceea ce priveşte domeniile economice cu cele mai multe radieri de firme (V2008), la finalul lunii aprilie conducea detaşat sectorul comerţului, cu 17.349 companii, urmat de agricultură, silvicultură şi pescuit cu 10.838, construcţii (5462), industria prelucrătoare (4457), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4223) şi Informaţii şi comunicaţii (2086).



Cel mai mult au crescut radierile de activitate în agricultură (182%), industria extractivă (137%), comerţ (130%) şi construcţii (125%).



La polul opus, sectoarele cu cele mai puţine firme radiate au fost Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (3), Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (6) şi Industria extractivă (50).

Potrivit experţilor, creşterea spectaculoasă a numărului firmelor radiate are la bază două motive principale. Pe de o parte sunt antreprenorii care îşi radiază companiile în mod voluntar, în contextul unui mediu economic plin de provocări şi, pe de altă parte, avansul numărului de firme radiate este generat de închiderea unui număr semnificativ de proceduri de faliment.



În context, Ovidiu Neacşu, asociat coordonator al Sierra Quadrant, consideră că mediul de afaceri românesc trece printr-o "curăţenie generală", cu efecte pozitive pe termen mediu şi lung.



"România are nevoie de antreprenori şi este salutară creşterea numărului de firme din ultimii ani. Însă dincolo de iniţiativă, de proiecte, de planuri de business, de optimismul care caracterizează mai ales antreprenorii tineri, economia românească are nevoie de profesionişti, de oameni de afaceri responsabili care să dezvolte business-uri predictibile, fundamentate pe realităţile economice. Avem, în continuare, prea multe firme slab capitalizate, fără orizont, fără planuri de afaceri, în care instinctul antreprenorului primează, în care deciziile economice sunt prea puţin fundamentate economic, cu consecinţe directe, ce duc rapid la insolvenţă, faliment şi, în final, la radierea business-urilor", a mai spus Neacşu.



În primele patru luni din 2019, numărul firmelor şi PFA-urilor noi a crescut cu 17,68% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, la 56.176. Semnificativ este avansul PFA-urilor nou înfiinţate, de la 3572 în primele patru luni din 2018 la 10.388 în ianuarie - aprilie 2019.



Pe de altă parte, numărul firmelor în insolvenţă a scăzut în primele patru luni cu 30%, la 2069, cel al firmelor cu activitatea suspendată s-a redus cu 21%, la 5486, iar cel al dizolvărilor a scăzut cu 11,58%, la 11.188.



Potrivit experţilor, în partea a doua a anului, numărul suspendărilor de activitate şi al dizolvărilor de companii ar putea reveni pe plus, posibil cu 20%, mulţi dintre investitori căutând să îşi protejeze capitalul în faţa accentuării provocărilor în economie, generate de creşterea costurilor operaţionale (în primul rând - deprecierea cursului leu/euro, inflaţie etc.) şi a accentuării blocajului financiar.



Sierra Quadrant este una dintre primele 10 societăţi din ţară, specializată pe lucrări de administrare şi lichidare dificile şi complexe, caracterizate prin patrimoniu mare. În cei 10 ani de activitate, compania a finalizat peste 650 de proceduri de faliment şi lichidare.