Curacao s-a calificat pentru prima data in sferturile de finala ale Gold Cup

nationala Curacao google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentativa Insulei Curacao (aproximativ 160.000 de locuitori) a obtinut in premiera calificarea in sferturile de finala ale Gold Cup, campionatul CONCACAF, dupa ce a marcat un gol in mintul 90+3 al meciului cu Jamaica, scor final 1-1. In meciul de la Los Angeles, Jamaica a deschis scorul, in minutul 14, prin Nicholson, dar echipa micului stat (444 kilometri patrati) a egalat prin Gaari, in minutul 90+3. Mutare surpriza! CONCACAF preia ideea lansata de UEFA si îsi înfiinteaza propria Liga a Natiunilor In Grupa C, Curacao a terminat pe locul 2, cu patru puncte, dupa 0-1 cu El Salvador, 1-0 cu Honduras si 1-1 cu Jamaica, obtinand calificarea la golaveraj, 0 fata de -3, El Salvador, ocu ...