Curg mesajele contra lui Vasile Dincu in PSD: Oare nu cumva aveați funcții in Guvern cand Moldova, județe din Sud și alte organizații PSD obțineau voturi?

Afirmația lui Vasile Dîncu că filialele PSD din sud „nu reprezintă nimic din punct de vedere politic și nici din punct de vedere al culturii politice din România” face valuri în formațiunea social-democrată. După ce Mihai Tudose, Felix Stroe și Marian Mina i-au răspuns dur lui Vasile Dîncu, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a luat și el luni poziție:

„Domnule Vasile Dâncu, vă solicit public să cereți scuze sutelor de mii de membri PSD pe care i-ați insultat! Aflu, cu surprindere, că ați afirmat că Moldova și Transilvania nu există în PSD și că județele din sud care au câștigat nu reprezintă nimic din punct de vedere politic. Mă întreb domnule Dâncu, oare nu cumva aveați funcții în Guvern când Moldova, județele din Sud și alte organizații PSD luptau și obțineau voturi multe? În acea perioadă dumneavoastră la Cluj ce rezultate aveați?

Ar trebui să știți că fiecare membru din PSD, indiferent de județ, este extrem de important pentru noi. Am fost în recentele campanii electorale la Cluj și am întâlnit acolo membri PSD extrem de inimoși și dedicați pe care îi prețuiesc foarte mult. Domnule Vasile Dâncu, pe dumneavoastră nu v-am întâlnit luptând alături de ei și nici de alte organizații și din acest motiv chiar consider că trebuie să le cereți scuze tuturor membrilor PSD”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

