Curiozitati de Paste. Zeci de lucruri inedite pe care posibil sa nu le fi stiut

Curiozitati de Paste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pastele este considerata a fi cea mai importanta sarbatoare a crestinitatii, desi popularitatea sa este mult mai redusa decat a Craciunului. Sarbatoarea Invierii compenseaza, insa, prin nenumaratele traditii existente in lumea intreaga si, mai ales, prin prezenta iepurasului. In plus, va mai impartasim si noi cateva curiozitati simpatice. Stiati ca… Sarbatoarea Invierii are o data variabila si cade intotdeauna intre 22 martie si 25 aprilie? (se pare ca anul acesta a fost o exceptie, n.red.) Cuvantul "Paste” deriva din ebraica „pesah” care semnifica trecere? Procesul de incondeiere a oualor se numeste Pysanka, a aparut in Ucraina si dateaza din perioada precresti ...