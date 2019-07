Curs de calificare, organizat de CCINA Constanta

Pe 28 septembrie 2019 va fi termenul limita pentru administratorii de asociatii de proprietari atestati in baza Legii 230/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, de a putea profesa in continuare, numai cu obligativitatea parcurgerii unui curs de calificare in ocupatia “Administrator de condominii”.Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta vine in intampinarea persoanelor vizate si organizeaza acest program de formare, pe care il va demara la sfarsitul lunii iulie si se va finaliza, in timp util, cu certificate de calificare recunoscute la nivel national.Detalii si inscrieri la telefon 0241/619854, int.221/225 sau email dru@ccina.ro