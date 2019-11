Curs valutar 1 noiembrie 2019. Cum incepe luna la BNR

euro

Curs valutar de vineri, 1 noiembrie 2019. Luna noiembrie nu aduce vesti bune la Banca Nationala a Romaniei. Moneda unica europeana are in continuare o valoarea mare in raport cu leul si nu pare sa dea inapoi. In ultimele zile euro a continuat sa creasca si, avand in vederea instabilitatea de pe plan politic, BNR continua sa aduca vesti proaste romanilor.

Gramul de aur are de asemnea o valoare mare si continua sa creasca in ritm alert.

BNR afiseaza cursul zilei la ora 13:00. Pana atunci va punem la dispozitie cotatiile valabile pana in acest moment!

Curs valutar 1 noiembrie 2019. Dezastru la BNR

Simbol 1 Nov. 2019

EUR 4.7545

USD 4.267

CHF 4.3217

GBP 5.5253

BGN 2.4309

RUB 0.0666

ZAR 0.2827

BRL 1.0621

CNY 0.6062

INR 0.0602

100KRW 0.3657

MXN 0.222

NZD 2.7407

RSD 0.0405

UAH 0.172

XDR 5.8858

TRY 0.7455

XAU 207.1927

AUD 2.9426

CAD 3.2411

CZK 0.1863

DKK 0.6364

EGP 0.2644

100HUF 1.4494

100JPY 3.9488

MDL 0.2432

NOK 0.4664

PLN 1.1166

SEK 0.4432

AED 1.1618

HRK 0.6377

THB 0.1415

Euro scade in sfarsit dupa mai multe zile in care a inregistrat cresteri mari. Astazi moneda unic europeana este cotata la 4.7545.

Dolarul american a crescut si a atins valoarea de 4.2670.

Lira sterlina creste de asemenea, fiind cotata la 5.5253, iar francul elvetian ajunge la valoarea 4.3217, inregistrand de asemenea o crestere importanta.

Gramul de aur este creste din nou si ajunge la nici mai mult nici mai putin de 207.1927.

Indicele ROBOR scade la 2.98% la 3 luni, scade la 3.06% la 6 luni , si se mentine la valoarea de 3.17% la 12 luni.

Iata care sunt si cotatiile altor monede importante:

Dolarul canadian -3.2411

Dolarul australian – 2.9426

100 Forinti maghiari – 1.4494

Leul moldovenesc – 0.2432

Cursul Valutar 1 noiembrie 2019

Va reamintim ca Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat recent intr-un interviu care apare pe site-ul BNR ca isi doreste ca tara noastra sa adopte cat mai repede moneda euro. „Romania are o moneda relativ stabila, pe care BNR a reusit sa o apere de-a lungul mai multor decenii. Rezervele internationale importante si politica monetara si de credit a BNR, aflata deseori sub serioase presiuni interne si externe, in conditii de criza mondiala, au facut ca Romania sa pastreze vreme indelungata echilibrul macroeconomic si echilibrul relativ al cursului leului”, a spus Isarescu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.