Curs valutar de joi, 21 noiembrie 2019. Banca Nationala a Romaniei a afisat cursul valutar al zilei! Euro a ajuns la un nou maxim istoric, atingand valoarea de 4,78 lei.

Moneda unica europeana creste in continuare si leul se depreciaza semnificativ. Euro a ajuns la un nou maxim istoric si a trecut de pragul de 4,78 lei astazi. Si celelalte monede importante au inregistrat cresteri pe tot parcursul saptamanii. Dolarul, francul elvetian si lira sterlina au crescut in continuare. Analistii din domeniu preconizeaza ca in curand euro va fi cotata la 5 lei, veste deloc buna.

Curs valutar 21 noiembrie 2019. Dezastru la BNR

Simbol 21 Nov. 2019

EUR 4.7808

USD 4.3144

CHF 4.3531

GBP 5.585

BGN 2.4444

RUB 0.0677

ZAR 0.2933

BRL 1.0281

CNY 0.6136

INR 0.0601

100KRW 0.3673

MXN 0.2222

NZD 2.7749

RSD 0.0407

UAH 0.1784

XDR 5.9389

TRY 0.7572

XAU 203.6385

AUD 2.9372

CAD 3.2435

CZK 0.1874

DKK 0.6397

EGP 0.2672

100HUF 1.4317

100JPY 3.9721

MDL 0.2478

NOK 0.4733

PLN 1.1125

SEK 0.4488

AED 1.1747

HRK 0.6427

THB 0.1429

Moneda unica europeana creste din nou, fiind cotata astazi la 4.7808 si atingand un nou maxim istoric.

Dolarul american inregistreaza o scadere si este cotat azi la 4.3144.

Lira sterlina este inregistreaza o crestere, fiind cotata la 5.5850, iar francul elvetian ajunge la valoarea 4.3531, inregistrand o scadere importanta.

Gramul de aur inregistreaza azi o scadere si are valoarea de 203.6385.

Indicele ROBOR se mentine la 2.99% la 3 luni, se mentine la 3.09% la 6 luni , si creste la valoarea de 3.19% la 12 luni.

Iata care sunt si cotatiile altor monede importante:

Dolarul australian – 2.9372

Dolarul canadian – 3.2435

Coroana daneza – 0.6397

Lira egipteana – 0.2672

Cursul Valutar 21 noiembrie 2019

Cursul valutar al zilei de astazi nu aduce vesti rpea bune. euro atinge un nou maxim istoric si depaseste valoarea de 4,78 lei, iar analistii nu vin detalii care sa ne bucure. Euro are toate sansele sa ajunga in scurt timp foarte aproape de valoarea de 5 lei.

Banca Nationala are vesti bune pentru romanii care au credite in lei. Mai exact, indicele ROBOR se mentine si la 3 luni, si la 6 luni si la 12 luni.

BNR va ofera cursul valabil pentru ziua in curs in fiecare zi la ora 13:00. Sunt afisate cotatiile celor mai importante monede, dar si valoarea gramului de aur. Indicele robor este de asemenea afisat zilnic pe site-ul Bancii Nationale.

