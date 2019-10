valuta

Curs valutar de miercuri, 30 octombrie 2019. Saptamana aceasta moneda unica europeana si-a pastrat valoarea ridicata, in raport cu leul. Cursul valutar a fost afectat in mod direct in ultima perioada de schimbarile de pe plan politic din Romania. Caderea guvernului Dancila a influentat foarte mult relatia dintre euro si leu.

Desi euro a inregistrat si scaderi in zilele precedente, acestea au fost foarte mici, cotatia finala fiind tot una mare in raport cu leul. Si gramul de aur si-a pastrat valoarea deosebit de mare in aceasta perioada.

Iata care sunt cotatiile zilei de astazi, miercuri 30 octombrie 2019.

Curs valutar 30 octombrie 2019. Explozie la BNR

Euro creste din nou! Moneda unica europeana a fost cotata astazi la nici mai mult nici mai putin de 4.7572.

Dolarul american scade astazi si este cotat la valoarea de 4.2765.

Lira sterlina creste de asemenea, fiind cotata la 5.51304, iar francul elvetian ajunge la valoarea 4.3120, inregistrandde asemenea .o crestere importanta.

Gramul de aur este creste din nou si ajunge la nici mai mult nici mai putin de 205.3068.

Indicele ROBOR scade la 3.01% la 3 luni, se mentine la 3.08% la 6 luni , si se scade la valoarea de 3.19% la 12 luni.

Banca Nationala a Romaniei a afisat cotatiile zilei miercuri, 30 octombrie 2019.

Simbol 30 Oct. 2019

EUR 4.7572

USD 4.2765

CHF 4.312

GBP 5.513

BGN 2.4323

RUB 0.067

ZAR 0.2923

BRL 1.0696

CNY 0.606

INR 0.0603

100KRW 0.3666

MXN 0.2239

NZD 2.7196

RSD 0.0405

UAH 0.1711

XDR 5.8888

TRY 0.7444

XAU 205.3068

AUD 2.9388

CAD 3.2706

CZK 0.1865

DKK 0.6368

EGP 0.2646

100HUF 1.4426

100JPY 3.9293

MDL 0.2448

NOK 0.4638

PLN 1.1155

SEK 0.4403

AED 1.1644



Cursul Valutar 30 octombrie 2019 – Parerea analistilor din domeniu

Analistii spun ca situatia politica din Romania va genera o explozie a cursului valutar, instabilitatea fiind principalul motiv pentru care BNR nu va reusi sa tina euro in frau.

Realul brazilian – 1.0758

Noua lira turceasca – 0.7480

Dolarul australian – 2.9380

Dolarul canadian – 3.2861

