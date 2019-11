Curs valutar BNR 18 Noiembrie 2019

Fostul Secretar General al Ministerului Agriculturii, Virgil Laurențiu Găman a fost achitat, în primă instanță, de către Tribunalul București, pentru toate infracțiunile de care a fost acuzat de către DNA, respectiv luare de mită, instigare la spălare de bani și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Un tânăr în vârstă de 19 ani, aflat într-un grup care a asistat la un scandal între doi bărbați, izbucnit în fața unui local din Satu Mare, a murit după ce i s-a făcut rău și a căzut la pământ, sub ochii polițiștilor care cercetau incidentul.

Campion al turneului Next Gen cu un an în urmă, Stefanos Tsitsipas a avut o săptămână de senzație la Londra și a câștigat Turneul Campionilor la debut, după ce l-a învins în marea finală a sezonului pe austriacul Dominic Thiem, scor (6)5-7, 6-3, 7-6(4). Grecul a avut doar 16 erori neforțtate (față de 40 ale adversarului) și a reușit o lovitură câștigătoare în plus (34-33).