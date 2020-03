Curs valutar BNR 4 martie 2020. Leul pierde din nou teren! Cat costa azi 1 euro

Peste o treime dintre copiii din Romania traiesc in locuinte fara toaleta in interior, media UE fiind de 2,6%, iar unul din cinci copii care nu dispune de dotarile sanitare in gospodarie nu se spala pe maini dupa ce foloseste toaleta, conform Raportului de cercetare "Bunastarea copilului din mediul rural", realizat in 2018 de Fundatia World Vision Romania.