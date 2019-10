Curs valutar BNR, azi, 24 octombrie 2019. La ce valoare a ajuns lira sterlina

Banca Nationala a Romaniei va actualiza cursul valutar astazi incepand cu ora 13:00. Citeste in randurile de mai jos la ce valoare a ajuns azi moneda unica europeana.

Curs valutar pentru euro

Moneda unica europeana a fost cotata la cursul valutar de ieri, 23 octombrie, la valoarea de 4,7600 lei, in scadere fata de ziua precedenta cand a fost cotata la valoarea de 4,7601 lei. Totodata, euro a inceput saptamana avand valoarea de 4,7592 lei.

Curs valutar pentru dolarul american

Dolarul american a atins ieri valoarea de 4,2821 lei, in crestere usoara fata de ziua anterioara cand a fost cotat de BNR la valoarea de 4,2726 lei. De asemenea, la cursul valutar de luni, 21 octombrie, dolarul a inregistrat valoarea de 4,2607 lei.

Curs valutar pentru lira sterlina

Lira sterlina a inregistrat la cursul valutar de ieri, 23 octombrie, valoarea de 5,5029 lei, in scadere usoara fata de ziua precedenta cand a inregistrat valoarea de 5,5266 lei. In plus, la cursul valutar de la inceputul saptamanii moneda Marii Britanii a inregistrat valoarea de 5,5323 lei.

Curs valutar pentru francul elvetian

Francul elvetian a atins ieri, 23 octombrie, valoarea de 4,3275 lei, in crestere usoara fata de ziua anterioara cand a inregistrat valoarea de 4,3205 lei. Banca Nationala a Romaniei a cotat francul elvetian la cursul valutar din data de 23 octombrie la valoarea de 4,3260 lei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.