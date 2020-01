Curs valutar: Euro ajunge spre 4,78 lei. Francul elvetian urca vertiginos

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7798 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Francul elvetian a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent.



In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Miercuri, euro a crescut la 4,7798 lei.



Cursul francului elvetian a crescut de la 4,4309 lei la 4,4445 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 26 ianuarie 2015, cand a fost 4,4840 lei.



Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,2928 lei la 4,2932 lei.



Lira sterlina a urcat de la 5,5717 lei la 5,5790 lei.



Pretul gramului de aur a crescut de la 213,2826 lei la 214,2132 lei.

