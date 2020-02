Curs valutar: Leul se prabuseste, dolarul ajunge la un nou maxim

Leul se prabuseste pe linie in ultima sedinta a acestei saptamani, in timp ce dolarul ajunge la un nou maxim istoric.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7694 de lei/unitate, o crestere de 0,10% fata de sedinta anterioara.



Dolarul american creste din nou, fiind cotat de BNR la 4,4000 de lei/unitate, cu 0,48% mai mult fata de joi. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR, depasind vechiul record de 4,3790 de lei, atins joi.



Francul elvetian a crescut din nou, ajungand la 4,4840 de lei, fata de joi cand costa 4,4812 de lei. Acesta este cel mai mare nivel din 26 ianuarie 2015, cand a fost tot 4,4840 lei.



Lira sterlina s-a apreciat, de asemenea, si a ajuns la 5,7297 de lei, fata de 5,6853 de lei, cursul de joi. Este cel mai mare nivel din 23 iunie 2016, cand a fost 5.8884 lei.



Si pretul gramului de aur a crescut, cu peste 1,2 lei. BNR a anuntat ca acesta costa 222,8755 de lei, fata de 221,6110 de lei cat era in sedinta anterioara. Acesta este a doua oara consecutiv cand pretul aurului ajunge la un nou nivel record, acesta crescand in contextul incertitudinilor existente la nivel global, conform News.ro.

