Cursa aeriana de la Munchen decolare cu probleme in Romania. In avion se afla si Gheorghe Flutur. Ce spun autoritatile

Printre persoanele aflate la bordul avionului s-a numărat şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur.



"Au spus că era ceva pe pistă. Nu ştiu mai mult de atât. Am primit o poveste şi trebuie să o lămurească. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Mi-a spus echipajul că era o maşină pe pistă dar ... nu ştiu. (...) Mi-a spus fiică-mea că avionul a făcut o buclă, iar când am ajuns la aeroport am întrebat de ce", a spus Gheorghe Flutur.