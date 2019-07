Cursa catre Downing Street se incheie. Cine este favoritul

steagul regatul unit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Votul conservatorilor britanici in vederea desemnarii succesorului premierului demisionar Theresei May se incheie luni, dupa care rezultatele urmeaza sa fie anuntate marti, 23 iulie 2019, o cursa pentru putere in care excentricul si controversatul Boris Johnson, campionaul sustinatorilor Brexitului, este marele favorit, relateaza AFP. Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, fostul primar al Londrei si un fost ministru de Externe, lupta impotriva lui Jeremy Hunt, in varsta de 52 de ani, actualul sef al diplomatiei brtanice. Mai putin in cazul unei uriase surprize, victoria ar urma sa nu-i scape lui ”BoJo”, cum este supranumit uneori, care este dat invingator de sondaje si de casele de pa ...