Cursa pentru vaccin anti-COVID: Un institut din Wuhan a inceput testarea pe oameni

Numărul cazurilor de coronavirus raportate în lume se apropie de 2.000.000, iar cel al deceselor a ajuns la 120.000, în timp ce 445.000 de pacienți cu Covid-19 s-au vindecat deja, arată centralizările de pe Arcgis și Worldmeter. Presacurata.ro scrie că unul dintre vaccinuri este dezvoltat de Institutul de Produse biologice din Wuhan, o filială a Grupului Național Farmaceutic