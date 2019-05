Cursa Wizz Air anulata pe Aeroportul Iasi. Pasagerii au asteptat in zadar cu orele intr-un terminal

Avion Wizz Air google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, cursa Wizz Air care trebuia sa decoleze la ora 19:45 de pe Aeroportul International Iasi spre Aeroportul Billund a fost anulata dupa ce pasagerii au asteptat peste doua ore in terminal, dupa ce au fost imbarcati apoi coborati din aeronava fara a primi vreo explicatie. Acestora nu li s-a acordat mancare si apa asa cum prevede legea in astfel de situatii Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. wizz air aeroportul billund : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); ...