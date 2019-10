Curse noi pe Aeroportul din Iasi. Vor fi operate de Wizz Air - FOTO

conferinta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 3 octombrie 2019, incepand cu ora 16.15 , la AeroportuI International Iasi, in Terminalul T1 are loc o conferinta de presa, in care Compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa, Wizz Air va prezenta planurile de viitor pentru piata locala. Gazdele evenimentului vor fi: Stephen Jones - Deputy CEO si Managing Director Wizz Air Catalin Bulgariu - Director general Aeroportul Iasi Maricel Popa - Presedintele Consiliului Judetean Iasi Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto w ...