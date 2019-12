Cursul valutar explodeaza in Ajun de Craciun. Francul elevețian, cea mai mare valoare din ultimii cinci ani

Banca Naţională a României a anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,7794 lei/euro, în creştere cu 0,16% faţă de valoarea atinsă marţi. Francul elveţian a înregistrat marți, în Ajun cel mai mare nivel din ianuarie 2015 până în prezent. Astfel, cursul francului elveţian a urcat de la 4.3883 lei la 4.3942 lei. Acesta este The post Cursul valutar explodeaza în Ajun de Craciun. Francul elevețian, cea mai mare valoare din ultimii cinci ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.