Cursuri de formare pentru profesorii de la Colegiul National

Colegiul National din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 22-28 iulie 2019 cinci cadre didactice de la Colegiul National din Iasi au participat la cursul de formare Education Outside the Classroom from sites, museums, monuments & nature organizat la Limassol, in Cipru. Aceasta mobilitate face parte din proiectul „Strategii didactice inovative in sprijinul educatiei inclusive" desfasurat in cadrul programului Erasmus+ in perioada 3 decembrie 2018 – 2 iunie 2020 de Colegiul National. Tot in cadrul acestui proiect vor mai participa la acelasi curs alte doua cadre didactice in luna septembrie, iar in perioada 12-16 august 8 profesori ai Colegiului National vor participa la cursul de formare Conflict Management, Emotiona ...