Cursuri de inot pentru copii, la Baziunul de Inot Turda

Bazin Salina Turda

Odata cu venirea primaverii cautați o activitate benefică , un sport pentru copilul dumneavoastră?

Înotul dezvoltă copiii într-un mod armonios !

Cursurile noastre de inot sunt adresate atat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, cat si studentilor, iar tariful este de 160,00 lei / 12 sedinte / 1 ora.

PROGRAM CURSURI INOT COPII:

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI, VINERI:

ORA 15,00 ; 16,00 ; 17,00 ; 18,00.

SAMBATA: ORA 10,00 ; 11,00 .

Ne adresam si adultilor. Pentru cei incepatori - acomodarea cu mediul acvatic, iar pentru cei avansati - imbunatatirea procedeelor. Tariful este de 250,00 lei / 12 sedinte /1 ora.

PROGRAM CURSURI INOT ADULTI:

LUNI, MIERCURI si VINERI: ora: 9,00.

MARTI si JOI: ora 9,00 si ora 19,00.

SAMBATA: ora 13,00.

Atentie : abonamentul include taxa de intrare si taxa curs inot cu INSTRUCTORII BAZINULUI DE INOT !

Program pentru PUBLIC si tarife :

Taxa intrare adulti: 15,00 lei / 2 ore.

Taxa intrare copii: 6,00 lei / 2 ore.

LUNI, MIERCURI si VINERI : la orice ora sunt culoare libere in intervalul orar: 9,00 -21,00 !

(SEARA intre orele: 19,00 - 21,00 sunt 2 culoare libere !)

MARTI, JOI, SAMBATA si DUMINICA : la orice ora sunt culoare libere in intervalul orar: 9,00 -19,00.!

Cursurile de inot sunt predate de catre instructorii sportivi ai Bazinului de Inot Salina Turda, respectiv:

- Prof. DECEANU DAN STEFAN;

- Prof. NICOARA MIHAI ALEXANDRU;

- Prof. ADI ADRIAN GABRIEL;

- Prof. GNANDT JANOS.

O scurta caracterizare a acestora :

- sunt absolventi ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport BABES BOLYAI Cluj - Napoca;

- licentiati in educatie fizica si sport (profesori de sport si instructori sportivi);

- licentiati in sport si performanta motrica ( antrenori de inot);

- masteranzi in antrenament si pregatire sportiva;

- au absolvit module de pedagogie.

Asadar, va asiguram ca instructorii Bazinului de Inot au o foarte buna pregatire in domeniul sportului, speciliazare pe ramura natatie, sunt atestati ca salvamari, detin cursuri de prim - ajutor si cel mai important lucru, sunt buni pedagogi.

Pentru inscrieri, detalii suplimentare și program, ne puteți contacta la tel. 0364100102 , la receptia Bazinului de Inot Turda.

Va asteptam cu drag la sport si balaceala!

Coordonator activitate Bazin de Inot Turda,

GNANDT Carleta-Maria

