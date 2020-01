Cursuri online gratuite pe care le poti face pentru a castiga mai mult

Pentru a rămâne competitiv pe piaţa muncii trebuie să te dezvolţi în permanenţă şi să obţii cunoştinţe noi. În momentul de faţă, ca un candidat să fie cu adevărat interesant nu mai este suficient să aibă o diplomă obţinută la o instituţie de învăţământ cunoscută, ci şi să arate dorinţa de a creşte şi de a accepta noi provocări profesionale. Şi cel mai uşor mod de a face asta este aplicând la cursuri din domenii înrudite sau total diferite de ce faci acum. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); De la o limbă străină la programare sau fotografie, există acum cursuri pentru absolut orice. În plus, multe dintre acestea sunt online şi sunt gratuite. Trăim într-o perioadă în care nu a fost niciodată mai uşor să învăţăm lucruri noi, să ne dezvoltăm, să comunicăm şi chiar să ne schimbăm parcursul profesional, aşa că trebuie să profităm de aceste oportunităţi. Dr. Seuss avea o vorbă: “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go / Cu cât citeşti mai mult, cu atât ştii mai mult. Şi cu cât înveţi mai mult, cu atât călătoreşti mai mult.” Aşa că, recomandarea noastră este să încerci să înveţi mereu şi nu doar pentru a te dezvolta profesional sau pentru a-ţi schimba locul de muncă sau domeniul de activitate, ci pentru tine şi pentru viitorul tău … pentru călătoriile minunate care îţi pot schimba viaţa. De aceea, ţi-am pregătit mai jos câteva platforme unde poţi găsi cursuri online gratuite. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); KHAN ACADEMY Khan Academy oferă exerciţii, video-uri instructive şi cursuri personalizate care încurajează şi aju ...