Curtea Constituționala a Austriei: Masurile de izolare anti-COVID, impuse neconstituțional

Măsurile de izolare legate de COVID-19 în Austria s-au bazat pe o ordonanţă neconstituţională a Guvernului, a decis miercuri Curtea Constituţională din Viena, declanşând noi critici că guvernul a ignorat statul de drept în răspunsul la pandemie, relatează dpa. Partidele de opoziţie au cerut guvernului să plătească înapoi penalităţile impuse celor care au încălcat măsurile. […]