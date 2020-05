Curtea Constituționala a Germaniei cere schimbarea legii de funcționare a serviciilor secrete

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Marți (19 mai), guvernul de la Berlin și Bundesnachrichtendienst (BND, serviciul german de informații externe) au suferit o înfrângere de proporții la Curtea Constituțională Federală de la Karlsruhe. Oferind câștig de cauză organizațiilor neguvernamentale, între care “Reporteri Fără Frontiere”, dar și mai multor jurnaliști străini care au atacat legea pe motiv […] The post Curtea Constituțională a Germaniei cere schimbarea legii de funcționare a serviciilor secrete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.