Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate astazi sesizarea USR privind numirea lui Marian Neacsu ca vicepresedinte ANRE

Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea USR privind numirea lui Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, potrivit Agerpres.Pe 5 iulie, deputatul USR Cristina Prună anunţa că a depus la CCR o sesizare cu privire la numirea lui Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al ANRE."Profilul lui Marian Neacşu este incompatibil cu cerinţele prevăzute de lege pentru această funcţie, întrucât nu are vechimea şi experienţa care sunt cerute de lege. În plus, el nu poate ocupa un loc în Comitetul de Reglementare al ANRE, întrucât a primit o condamnare penală definitivă. Aşteptăm cu interes răspunsul CCR pe această speţă. În plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012, care a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind funcţionarea ANRE, în sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal să poată fi numit în fruntea unei instituţii publice. USR a fost singurul partid de opoziţie prezent în comisie la simulacrul de şedinţă de audiere a candidaţilor în Parlament şi a pus reflectorul încă de la început pe nerespectarea procedurilor parlamentare", explica deputatul USR.Parlamentul l-a validat pe 26 iunie pe Marian Neacşu pentru funcţia de vicepreşedinte al ANRE.