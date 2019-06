Curtea Constitutionala a validat referendumul

Curtea Constituţională a României a validat, joi, referendumul pe justiţie şi a respins cele cinci contestaţii. Contestaţiile au fost respinse deoarece judecătorii Curţii au constat că procedurile de desfăşurare ale referendumului au fost corecte, potrivit unor surse ale CCR. De asemenea magistraţii Curţii au validat referendumul şi au constatat că acesta este unul consultativ, au The post Curtea Constituţională a validat referendumul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.