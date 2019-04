Curtea Constitutionala, ANUNT despre modificarile la Codul Penal: Subiectul fierbinte, transat chiar inainte de alegeri

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 22 mai sesizările USR şi PNL privind modificările aduse de Parlament Codului penal şi Codului de procedură penală, au precizat oficiali ai CCR.

Sesizările se referă la Legea pentru modificarea şi completarea Legii 286/2009 privind Cod penal, precum şi a Legii 78/2000 pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, dar şi Legea pentru modificarea şi completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.

Uniunea Salvaţi România a anunţat joi, printr-un comunicat transmis AGERPRES, că a depus, împreună cu PNL, două sesizări de neconstituţionalitate cu privire la proiectele de lege "prin care se aduc peste 300 de modificări nocive Codului penal şi Codului de procedură penală".



USR consideră că toate aceste modificări vin în contradicţie nu doar cu statul de drept, şubrezind politica penală a României şi favorizând infractorii, dar şi cu Legea fundamentală.



"În vederea garantării ordinii şi siguranţei publice, legiuitorul are obligaţia să stabilească un regim sancţionator echitabil şi proporţional, care să ţină cont nu doar de interesele persoanelor care cad sub incidenţa legii penale, ci şi de interesele societăţii în general. Or, ceea ce fac PSD şi ALDE, sprijinite de UDMR şi minorităţile naţionale, este doar în interesul infractorilor. După ce şi-a pierdut credibilitatea în plan extern din cauza guvernării PSD-ALDE, România riscă acum să devină şi un paradis al infractorilor", a declarat Dan Barna, preşedintele USR, citat în comunicat



Semnatarii sesizărilor au invocat atât motive extrinseci, cât şi motive intrinseci de neconstituţionalitate şi apreciază că ambele legi sunt neconstituţionale în ansamblul lor.



"În cazul modificărilor la Codul penal, de exemplu, USR consideră că legea a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 69 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, fapt care aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 69 din Constituţia României", se menţionează în comunicat.



Similar, arată sursa citată, în cazul legii care amendează Codul de procedură penală, a fost încălcat principiul bicameralismului, în condiţiile în care Camera Deputaţilor, Cameră decizională, a eliminat mai mult de jumătate din amendamentele adoptate de Senat pentru punerea în acord a dispoziţiilor declarate neconstituţionale.

De asemenea, USR invocă încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituţie, care prevede că România este stat de drept şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, care prevede că în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Or, aceste articole au fost încălcate prin neîntocmirea studiilor de impact în legătură cu modificările propuse pentru Codul penal.



"Nu în ultimul rând, potrivit art. 148 din Constituţie, '(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2)'", notează semnatarii.